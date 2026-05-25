روبيو يؤكد أن واشنطن ستتعامل مع إيران بشكل مختلف إذا تعثّر الاتفاق

REUTERS

نيودلهي-سانا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران بطريقة مغايرة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ.

ونقلت وكالة “رويترز” عن روبيو قوله للصحفيين في نيودلهي: إن بلاده ستمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح قبل النظر في البدائل.

وأشار روبيو إلى أن ثمة عرضاً بالغ الأهمية مطروحاً على طاولة المفاوضات، يتعلق بإمكانية فتح مضيق هرمز وإجراء مفاوضات جدية ومحددة زمنياً بشأن الملف النووي الإيراني، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأحد أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، مشيراً إلى أنه أوصى المفاوضين الأمريكيين بالتأني وعدم الإسراع في إبرام أي اتفاق.

وألمح روبيو امس إلى احتمال الإعلان عن اتفاق مع إيران خلال الساعات المقبلة، في خطوة قد تمهد لانفراجة دبلوماسية في ضوء التوترات المتصاعدة بالمنطقة.

