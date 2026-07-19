قتيل في غزة واعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني وأصيب عشرة آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خياماً للنازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي في القطاع قوله: إن القصف استهدف خيام النازحين، موضحاً أن عدداً من المصابين حالتهم خطيرة.
وفي الضفة الغربية، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بلدتي دير إبزيع وعين عريك غرب رام الله، حيث أفادت مصادر محلية بسرقة عدد من الأغنام، بينما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين.
كما رعى مستوطنون في تجمع المهتوش – العراعرة شرق القدس المحتلة، مواشيهم بين مساكن الفلسطينيين، وبالقرب من حظائرهم، في وقت أكد فيه سكان التجمع تعرضهم لتضييقات متواصلة تهدف إلى منعهم من الوصول إلى المراعي والتأثير على مصدر رزقهم.
وفي القدس المحتلة، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بإبعاد الصحفي الفلسطيني أحمد الصفدي عن المسجد الأقصى المبارك، عقب مداهمة منزله واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة.
وفي قطاع غزة، طالب مرضى وجرحى فلسطينيون، خلال وقفة احتجاجية، بفتح المعابر وتسريع إجراءات سفرهم لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل الصعوبات التي تواجهها الحالات الطبية جراء القيود المفروضة على حركة الخروج.
وتتواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تصاعد القيود على الحركة، واستهداف التجمعات الفلسطينية، بينما تؤكد المؤسسات المقدسية استمرار فرض أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى ضمن إجراءات تحد من وجود الفلسطينيين في المدينة.
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