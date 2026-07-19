قتيل في غزة واعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطيني وأصيب عشرة آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خياماً للنازحين في منطقة ‏المواصي جنوب قطاع غزة‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي في القطاع قوله: إن القصف استهدف خيام النازحين، موضحاً أن عدداً ‏من المصابين حالتهم خطيرة‎.‎

وفي الضفة الغربية، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بلدتي دير إبزيع وعين عريك غرب رام الله، حيث أفادت ‏مصادر محلية بسرقة عدد من الأغنام، بينما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين‎.‎

كما رعى مستوطنون في تجمع المهتوش – العراعرة شرق القدس المحتلة، مواشيهم بين مساكن الفلسطينيين، وبالقرب من ‏حظائرهم، في وقت أكد فيه سكان التجمع تعرضهم لتضييقات متواصلة تهدف إلى منعهم من الوصول إلى المراعي والتأثير ‏على مصدر رزقهم‎.‎

وفي القدس المحتلة، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بإبعاد الصحفي الفلسطيني أحمد الصفدي عن المسجد الأقصى ‏المبارك، عقب مداهمة منزله واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة‎.‎

وفي قطاع غزة، طالب مرضى وجرحى فلسطينيون، خلال وقفة احتجاجية، بفتح المعابر وتسريع إجراءات سفرهم لتلقي ‏العلاج خارج القطاع، في ظل الصعوبات التي تواجهها الحالات الطبية جراء القيود المفروضة على حركة الخروج‎.‎

وتتواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط ‏تصاعد القيود على الحركة، واستهداف التجمعات الفلسطينية، بينما تؤكد المؤسسات المقدسية استمرار فرض أوامر الإبعاد عن ‏المسجد الأقصى ضمن إجراءات تحد من وجود الفلسطينيين في المدينة‎.‎

‎#‎سانا