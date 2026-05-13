توتر أمني داخل مجلس الشيوخ الفلبيني عقب إطلاق نار ‏

مانيلا-سانا

شهد مبنى مجلس الشيوخ الفلبيني في العاصمة مانيلا اليوم الأربعاء توتراً أمنياً وفوضى ‏داخلية، عقب سماع دوي إطلاق نار، وذلك تزامناً مع محاولة اعتقال السيناتور رونالد ‏ديلا روزا المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن ما لا يقل عن خمس طلقات نارية سُمعت بعد دقائق من ‏صعود جنود مسلحين ببنادق ومعدات واقية لسُلّم المبنى، ما دفع المشرعين والصحفيين ‏إلى الهرب والاحتماء وسط غموض حول طبيعة المهمة الأمنية.‏

وأكد وزير الداخلية الفلبيني خوانيتو فيكتور ريمولا أن ديلا روزا لا يزال داخل المبنى ‏برفقة عناصر أمن، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات، بينما تتواصل عمليات البحث عن ‏مطلقي النار.‏

ولم تتضح الجهة التي أطلقت النار أو دوافع الحادث، كما لم تصدر القوات المسلحة ‏الفلبينية أي تعليق بشأن وجود عناصرها داخل مقر المجلس.‏

ويتحصن ديلا روزا، أحد أبرز الشخصيات في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي ‏خلال حربه على المخدرات، داخل مبنى مجلس الشيوخ لتفادي الاعتقال والترحيل إلى ‏هولندا. ‏

وكان ديلا روزا قد أعلن في وقت سابق عبر مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع ‏التواصل، أن اعتقاله بات وشيكاً، داعياً أنصاره إلى التحرك لمنع تسليمه إلى المحكمة ‏الجنائية الدولية.‏

ويُعرف ديلا روزا، الملقب بـ”باتو”، بأنه شغل منصب قائد الشرطة الوطنية بين عامي ‌‏2016 و2018 خلال المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات التي أسفرت عن مقتل ‏آلاف الأشخاص.‏