الدفاعات الإماراتية تتصدى لخمسة صواريخ و17 مسيّرة إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء، التصدي لخمسة صواريخ باليستية، و17 طائرة مسيّرة مصدرها إيران.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية على منصة إكس: “تصدّت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اليوم لخمسة صواريخ باليستية، و17 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران”، مؤكدةً أن الأصوات المسموعة هي نتيجة اعتراض أنظمة الدفاع الجوي للصواريخ والطائرات المسيرة.

وأضافت الوزارة: إنه “منذ بدء العدوان الإيراني السافر، تصدّت أنظمة الدفاع الجوي لـ 357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ كروز، و1806 طائرات مسيّرة، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل جنديين من القوات المسلحة أثناء تأديتهما واجبهما الوطني، إضافة إلى ستة قتلى من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلاديشية وفلسطينية”.

كما أُصيب، بحسب الوزارة، 161 شخصاً، من الإمارات ودول عربية أخرى، إضافة إلى مصابين من جنسيات آسيوية وإفريقية وآسيوية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها لا تزال على أهبة الاستعداد والتأهب التام للتعامل مع أي تهديدات، وستتصدى بحزم لأي محاولات لتقويض أمن الدولة بطريقة تضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وتصون مصالحها وقدراتها الوطنية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.