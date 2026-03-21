الدفاع الجوي الكويتي يعلن اعتراض وتدمير صواريخ ومسيّرات معادية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت، أن منظومات دفاعها الجوية اعترضت ودمرت صواريخ ومسيّرات معادية في أجواء البلاد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان على منصة “إكس”: “إنّ منظومة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتمكنت من اعتراضها والتعامل معها، دون أن تشكّل أي أضرار مادية، كما تم رصد 4 طائرات مسيّرة معادية، وتم التعامل معها وتدميرها”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة جاهزية القوات المسلحة الكويتية الكاملة لحماية أمن البلاد وصون سيادتها.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الكويت، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران.

