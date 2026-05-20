“سنتكوم” تجبر ناقلة نفط إيرانية على تغيير مسارها في مياه الخليج العربي

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، إجبار ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني على تغيير مسارها في مياه الخليج العربي، بعدما فتشتها.

وأوضحت سنتكوم، في تدوينة على منصة “إكس”، أن عناصر من مشاة البحرية الأمريكية التابعين للوحدة الحادية والثلاثين صعدوا على متن ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني للاشتباه في محاولتها خرق الحصار الأمريكي على السفن المبحرة من الموانئ الإيرانية عبر مضيق هرمز.

وأضافت: القوات الأمريكية أفرجت عن السفينة عقب تفتيشها وتوجيه طاقمها لتغيير مسارها، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار بشكل كامل على المضيق، حيث قامت حتى الآن بإعادة توجيه 91 سفينة تجارية لضمان الامتثال للتدابير المفروضة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في الـ 13 من نيسان الماضي، فرض حصار على ‏السفن المبحرة من الموانئ الإيرانية، وتلك المتجهة إليها، وذلك لزيادة الضغوط على طهران، ووفق مسؤولين أمريكيين نجح هذا الحصار في خنق ‏طهران ودفعها إلى التفاوض.