وزير العدل يتفقد عدلية دمشق استعداداً لمحاكمة رموز النظام البائد

دمشق-سانا

تفقد وزير العدل مظهر الويس، اليوم الخميس، عدلية دمشق بعد انتهاء قسم من أعمال الترميم الجارية فيها.

وذكرت وزارة العدل عبر قناتها على التلغرام أن الوزير الويس اطلع على تجهيز قاعة محكمة الجنايات الرابعة، والتي ستشهد انطلاق محاكمة رموز النظام البائد، ضمن مسار العدالة الانتقالية.

وكانت النيابة العامة حرّكت دعاوى عامة بحق عدد من مرتكبي الانتهاكات أمام قاضي التحقيق، بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، وذلك في إطار مسار قضائي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، وتعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة الانتقالية.

وزير الأوقاف يبحث مع وفد من بلجيكا وفرنسا العمل الدعوي
نقل درعا تعيد تفعيل دائرة فرعية لها في الصنمين لتخفيف الأعباء عن المواطنين
وزارة الدفاع تواصل عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب في ريف حماة الغربي
جبل قاسيون والصعود إلى مسجد الأربعين بدمشق.. حكاية التاريخ وروحانية المكان
مجلس مدينة حمص يباشر تأهيل الشوارع الرئيسية وتحسين البنية التحتية
