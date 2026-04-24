وزير العدل يتفقد عدلية دمشق استعداداً لمحاكمة رموز النظام البائد

دمشق-سانا

تفقد وزير العدل مظهر الويس، اليوم الخميس، عدلية دمشق بعد انتهاء قسم من أعمال الترميم الجارية فيها.

وذكرت وزارة العدل عبر قناتها على التلغرام أن الوزير الويس اطلع على تجهيز قاعة محكمة الجنايات الرابعة، والتي ستشهد انطلاق محاكمة رموز النظام البائد، ضمن مسار العدالة الانتقالية.

وكانت النيابة العامة حرّكت دعاوى عامة بحق عدد من مرتكبي الانتهاكات أمام قاضي التحقيق، بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، وذلك في إطار مسار قضائي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، وتعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة الانتقالية.