المجلس الدنماركي للاجئين يحذر من نزوح 4 ملايين شخص مع تراجع التمويل الإنساني

جنيف-سانا

حذر المجلس الدنماركي للاجئين، من احتمال نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص إضافي حول العالم بحلول نهاية العام المقبل، في ظل تراجع التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية، ما يُهدد بتفاقم الأزمات الإنسانية في عدد من مناطق النزاع.

ونقلت وكالة رويترز عن المجلس قوله في تقرير، اليوم الخميس: إن تراجع دعم الجهات المانحة يضعف قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات المنقذة للحياة، مشيراً إلى أن ملايين العائلات النازحة باتت تواجه أوضاعاً أكثر هشاشة مع تقلص ما وصفها بـ”شبكة الأمان الدولية”.

وفي السياق، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن عدد النازحين قسراً حول العالم بلغ نحو 117 مليون شخص، في وقت ارتفع فيه عدد النزاعات إلى نحو 130 صراعاً، وهو ما يعادل ضعف العدد المسجل في مطلع القرن الحالي.

وأكدت الأمين العام للمجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلينتي، أن الأسر الفارة من الحروب، والتي لا تملك في كثير من الأحيان سوى الحد الأدنى من مقومات الحياة، تواجه تحديات متزايدة في ظل تراجع الدعم الدولي.

وأشار التقرير، إلى أن السودان مرشح لتسجيل أكبر زيادة في أعداد النازحين، مع توقع نزوح نحو 670 ألف شخص إضافي خلال العام الجاري والمقبل، في ظل استمرار النزاع ودخوله عامه الرابع، حيث يبلغ عدد النازحين حالياً نحو 13.5 مليون شخص.

كما حذرت وكالات أممية من احتمال تقليص الإمدادات الأساسية من الغذاء والمياه المقدمة للاجئين، وخاصة في دول الجوار مثل تشاد، نتيجة نقص التمويل.

ويستند التقرير إلى مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالأمن والبيئة والعوامل الاقتصادية في 27 دولة، ما يعكس اتساع نطاق الأزمات الإنسانية وتزايد التحديات التي تواجه جهود الاستجابة الدولية.