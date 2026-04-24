واشنطن تؤكد دعوة روسيا للمشاركة في قمة العشرين بفلوريدا

واشنطن-سانا

أكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستوجه الدعوة لروسيا الاتحادية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقررة في كانون الأول القادم بولاية فلوريدا، باعتبارها عضواً فاعلاً في المجموعة.

وقال المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: “إن روسيا ستكون مدعوة لحضور الاجتماعات الوزارية وقمة القادة”، مشيراً إلى أن الدعوات الرسمية لم تصدر بعد للقمة، المزمع عقدها في منتجع “غولف” بفلوريدا.

وفي موسكو، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن قرار مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً في القمة لم يتخذ بعد، مؤكداً أن روسيا حريصة دائماً على المشاركة في قمم المجموعة بالمستوى المناسب، وسيتم تحديد شكل المشاركة مع اقتراب موعد القمة.

يُذكر أن الولايات المتحدة تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لهذا العام، والتي تعد المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم في عضويتها أبرز القوى الاقتصادية الصاعدة والمتقدمة في العالم.