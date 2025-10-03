اليونان: عمال ميناء “بيرايوس” يحتجون على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود

أثينا-سانا

قرر عمال ميناء “بيرايوس” في العاصمة اليونانية أثينا الإضراب لمدة 24 ساعة للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي.

جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد عمال الميناء، اليوم، ونقلته وكالة الأناضول، أدان فيه الهجوم الإسرائيلي على الأسطول أثناء توجهه إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

وأكد البيان أن إسرائيل اعتقلت طواقم السفن وبينهم يونانيون، بهجوم عسكري وقطعت الاتصال معهم، من أجل منع وصول الغذاء والدواء إلى الفلسطينيين بقطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية وتجويع وحصار.

وقال البيان: “الحكومة اليونانية تتحمل مسؤولية كبيرة، لحفاظها على علاقات استراتيجية مع إسرائيل المجرمة، كسابقاتها من الحكومات”.

وأثار الاعتداء الإسرائيلي على “أسطول الصمود” إدانات عربية ودولية واسعة النطاق.