جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان

القاهرة -سانا

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها الممنهج للبنى التحتية والجسور، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للسيادة اللبنانية وخرقاً واضحاً للقانون الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في بيان على منصة “إكس” اليوم الإثنين: ” إن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أعرب عن قلقه من تفاقم حالة الاحتقان في لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وأكد دعم كافة الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي، والتعامل مع الأزمة الإنسانية الحادة وآثارها الاجتماعية الخطيرة”.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة أن أهداف إسرائيل باتت مفضوحة في سعيها لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني وسياستها الممنهجة لتمزيق الخارطة اللبنانية وتهجير الشعب اللبناني، مشدداً على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في وضع حد لهذه الاعتداءات ووقفها بشكل فوري، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك التنفيذ الكامل وغير المنقوص لقرار مجلس الأمن 1701.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية دعماً لإيران، حيث شملت الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، أعلنت أمس الأحد، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 1029 قتيلاً و2786 جريحاً منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.