قتلى ومصابون جراء غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

يواصل الطيران الإسرائيلي، منذ الثاني من الشهر الجاري، غاراته الجوية على لبنان مستهدفاً عدة قرى وبلدات في الجنوب وغيرها من المناطق، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم السبت، أن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في بلدة تعمير حارة صيدا في الجنوب، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، كما استهدفت غارة جوية الليلة الماضية حي الراهبات بمدينة النبطية، وأدت إلى مقتل 7 أشخاص.

واستهدفت غارات إسرائيلية بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، ومنطقة النبعة في برج حمود ببيروت، كما تعرضت بلدة الخيام في الجنوب لقصف مدفعي متواصل.

وكان قتل 12 من أفراد الطاقم الطبي، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي أمس الجمعة على مركز صحي بجنوب لبنان، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من آذار إلى 773 قتيلاً و1933 مصاباً.