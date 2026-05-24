انتشار أمني حول البيت الأبيض بعد إطلاق نار بالقرب منه

واشنطن-سانا
شهد محيط البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن انتشاراً أمنياً مكثفاً عقب ورود أنباء عن إطلاق نار بالقرب منه.
وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية أنه يتابع التقارير المتعلقة بحادث إطلاق النار الذي وقع عند تقاطع شارعي 17 وبنسلفانيا شمال غرب، قرب البيت الأبيض.
ونقلت وكالة رويترز عن الجهاز قوله في بيان اليوم الأحد إن عناصره في الموقع يعملون على التحقق من صحة المعلومات المتداولة.
من جانبه، أوضح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن عناصر المكتب موجودون في المكان لدعم الخدمة السرية.
وفي السياق ذاته، ذكر مسؤول أمريكي في إنفاذ القانون أن مشتبهاً به اقترب من نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض وأطلق النار على عناصر الأمن، مؤكداً أنه تم احتواء الموقف سريعاً دون وقوع إصابات بين أفراد الأمن، وأضاف أن المشتبه به أصيب ونُقل إلى المستشفى دون تقديم تفاصيل إضافية.
كما أفادت وكالة فرانس برس بأن الشرطة وقوات الأمن انتشرت بكثافة في محيط البيت الأبيض عقب ورود أنباء عن الحادث، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت، حيث كان يعمل على التفاوض بشأن اتفاق مع إيران.
وذكرت الوكالة أن الشرطة أغلقت مداخل البيت الأبيض، فيما قال صحافيون كانوا في الحديقة الشمالية إنهم تلقوا أوامر بالركض واللجوء إلى غرفة الإحاطة الصحافية.
ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر على إجلاء الرئيس ترامب وعدد من كبار المسؤولين خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي، إثر سماع إطلاق نار تسبب بحالة من الذعر.