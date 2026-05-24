انتشار أمني حول البيت الأبيض بعد إطلاق نار بالقرب منه

‏واشنطن-سانا

شهد محيط البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن انتشاراً أمنياً مكثفاً ‏عقب ورود أنباء عن إطلاق نار بالقرب منه.‏

وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية أنه يتابع التقارير المتعلقة بحادث ‏إطلاق النار الذي وقع عند تقاطع شارعي 17 وبنسلفانيا شمال غرب، قرب ‏البيت الأبيض.

ونقلت وكالة رويترز عن الجهاز قوله في بيان اليوم الأحد إن ‏عناصره في الموقع يعملون على التحقق من صحة المعلومات المتداولة.‏

من جانبه، أوضح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن عناصر ‏المكتب موجودون في المكان لدعم الخدمة السرية.‏

وفي السياق ذاته، ذكر مسؤول أمريكي في إنفاذ القانون أن مشتبهاً به اقترب ‏من نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض وأطلق النار على عناصر الأمن، مؤكداً ‏أنه تم احتواء الموقف سريعاً دون وقوع إصابات بين أفراد الأمن، وأضاف ‏أن المشتبه به أصيب ونُقل إلى المستشفى دون تقديم تفاصيل إضافية.‏

كما أفادت وكالة فرانس برس بأن الشرطة وقوات الأمن انتشرت بكثافة في ‏محيط البيت الأبيض عقب ورود أنباء عن الحادث، مشيرة إلى أن الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب كان داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت، حيث كان ‏يعمل على التفاوض بشأن اتفاق مع إيران.‏

وذكرت الوكالة أن الشرطة أغلقت مداخل البيت الأبيض، فيما قال صحافيون ‏كانوا في الحديقة الشمالية إنهم تلقوا أوامر بالركض واللجوء إلى غرفة ‏الإحاطة الصحافية.‏

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر على إجلاء الرئيس ترامب وعدد من كبار ‏المسؤولين خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي، إثر سماع ‏إطلاق نار تسبب بحالة من الذعر.‏