مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب 4 آخرون، صباح اليوم الإثنين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة لمنظمة الصحة العالمية وأخرى تجارية قرب شارع 5 في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وفي سياق متصل، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي القطاع، فيما حلق الطيران المسيّر بشكل مكثف في أجواء مدينة خان يونس، وأطلقت الزوارق الحربية صباح اليوم قذائفها باتجاه ساحل مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت اليوم إلى 72.302 ألف قتيل، و172,090 ألف مصاب منذ السابع من تشرين الأول 2023.