لندن تعلن نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في منطقة الخليج

لندن–سانا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده أرسلت المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى منطقة الخليج، وذلك في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ستارمر قوله أمام لجنة برلمانية اليوم الإثنين: “إننا نعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية البريطانية لتوزيع صواريخ الدفاع الجوي على شركائنا في الخليج، ونعمل بسرعة لنشر أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى في البحرين”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة برزت كمسألة ملحة خلال اليومين الماضيين، وأن إجراءات مماثلة يتم اتخاذها تجاه الكويت والسعودية.

وكشف ستارمر أن لندن كانت على علم بالمحادثات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران بشأن الحرب في المنطقة، مرحباً بهذا الإعلان.

وكانت لندن قد أرسلت طائرات لدعم حلفائها منذ بدء التصعيد في الثامن والعشرين من شباط الماضي، كما سمحت للولايات المتحدة باستخدام قاعدتين جويتين تابعتين لها لتنفيذ عمليات عسكرية، توسعت في الأيام الأخيرة لتشمل ضربات على مواقع في الداخل الإيراني يتم منها استهداف السفن في مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الوزير لوك بولارد عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي مع شركات دفاعية وممثلين لدول في المنطقة لمناقشة تعزيز الدعم العسكري، فيما أعلنت الحكومة البريطانية عزمها شراء المزيد من صواريخ “إل إل إم” قصيرة المدى لتعزيز ترسانتها الدفاعية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي.