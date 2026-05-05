مقتل فلسطيني في قطاع غزة وتواصل الاعتقالات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني، وأصيب آخرون، جراء استهداف مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمال مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قتل، وأصيب آخرون في الاستهداف، لافتة إلى أن بعض الإصابات خطيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تواصل الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما رفع عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 833 قتيلاً، والإصابات إلى 2,354.

وبيّنت مصادر طبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

حملات الاعتقال متواصلة في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء ثلاثة فلسطينيين من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، أحدهم جريح، كان قد أُصيب برصاصات في جسده في وقت سابق، حيث اقتاده الجنود على عكازاته، كما اعتدوا بالضرب على شقيقه.

كما اعتقلت القوات شاباً من قرية سالم شرق نابلس، عقب مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته، وفلسطينياً آخر من بلدة دورا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني قاس.

وكان فلسطيني قُتل أمس الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها قبالة خان يونس، جنوب القطاع.