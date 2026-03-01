جامعة الدّول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الاعتداءات الإيرانية على سلطنة عُمان

القاهرة-مكة المكرمة-سانا

أدانت جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي اليوم الأحد، الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم جنوب شرق سلطنة عُمان، مؤكدتين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان: إنّ “إطلاق عدد هائل من الصواريخ والمسيّرات لاستهداف منشآت مدنية في عدد من الدول العربية يمثّل سياسة مرفوضة ومدانة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة”، محذراً من تداعيات التصعيد على أمن واستقرار المنطقة.

إلى ذلك، وصفت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات الإيرانية على سلطنة عُمان بأنها “عدوان سافر على القيم الدينية والقوانين الدولية والإنسانية”، مشددة على أهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

وأعلن مصدر أمني في سلطنة عُمان اليوم الأحد، تعرض ميناء الدقم الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة، لاعتداء بطائرتين مسيّرتين، إحداهما استهدفت سكناً عمالياً متنقلاً، ما أدى إلى إصابة عامل، فيما سقط حطام الطائرة الأخرى قرب خزانات الوقود، من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.