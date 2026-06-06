كان يا ما كان.. حكايات ومحاضرات تراثية لتعريف الأطفال بموروثهم الثقافي

دمشق-سانا‏

استقطبت فعالية “كان يا ما كان.. حكواتي الأطفال وكنوز التراث”، التي أقيمت ‏اليوم في المركز الثقافي العربي بالمزة، عدداً من الأطفال وذويهم، في نشاط ثقافي ‏جمع بين الحكاية التراثية ومحاضرات تعريفية بالموروث الثقافي السوري، بهدف ‏تعزيز ارتباط الناشئة بهويتهم.‏

وتضمنت الفعالية فقرة للحكواتية ميساء الجبان، إلى جانب محاضرتين ثقافيتين ‏قدمتهما الطفلتان بانة عمر عبد الله، وآية المغيزيل، تناولتا التراث الثقافي اللامادي ‏السوري، وعراقة مدينة دمشق وأهميتها الحضارية عبر التاريخ.‏

حكايات شعبية تقاوم سطوة الشاشات

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضحت الجبان أنها قدمت حكايتي “الغول” و”القدر ‏السحري” من التراث الشعبي السوري، بهدف إعادة الأطفال إلى أجواء الحكاية ‏التقليدية، وتعريفهم بموروثهم بعيداً عن الهواتف المحمولة والتقنيات الحديثة.‏

وبينت الجبان أن تجربتها كحكواتية للأطفال حققت قبولاً واسعاً لديهم، لأن المرأة تكون أقرب ‏إلى عالم الطفل وقادرة على ملامسة مشاعره، إضافة إلى ما ‏تحمله من غريزة ‏الأمومة التي تسهم في بناء علاقة تفاعلية معه.‏

من العلاج بالحكاية إلى مشروع “الحكواتي الصغير”‏

وأشارت الجبان إلى سعيها لتشجيع النساء اللواتي يمتلكن موهبة “قص الحكاية” ‏على خوض هذه التجربة، لما لها من أثر إيجابي في التواصل مع الأطفال.‏

وأوضحت أنها تختار حكايات تحمل تحديات وصعوبات، ليُدرك الطفل أن الحياة ‏ليست دائماً مشرقة، مؤكدة أهمية “العلاج بالحكاية” في مساعدة الأطفال على ‏التعبير عن مشاعرهم وتنمية شخصياتهم، إلى جانب تدريبهم ضمن مشروع ‌‏”الحكواتي الصغير”، لضمان استمرارية هذا الفن ونقله للأجيال القادمة.‏

محاضرات للناشئة عن التراث والهوية

بدورها قدمت الطفلة بانة عمر عبد الله، الحاصلة على المركز الأول في تحدي القراءة ‏العربي على مستوى سوريا، محاضرة تناولت فيها التراث الثقافي اللامادي ‏السوري، والعناصر المدرجة على قوائم اليونسكو، مثل الصقارة والوردة الدمشقية ‏وفن خيال الظل، مؤكدة أن رسالتها لجيلها تتمثل في القراءة والتعرف على تراث ‏الوطن وقيمته الحضارية.‏

بدورها تحدثت الطفلة آية المغيزيل، الحاصلة على المركز السادس في تحدي ‏القراءة العربي على مستوى سوريا، عن عراقة دمشق ودورها في مسيرة الحضارة الإنسانية، ‏وإسهاماتها التاريخية والثقافية التي جعلتها واحدة من أعرق المدن.‏

تراث حيّ في أسبوعه السنوي

وتأتي الفعالية ضمن الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة ومديرية الثقافة بدمشق ‏بمناسبة “أسبوع التراث الثقافي اللامادي”، بهدف التعريف بعناصر التراث السوري ‏وصونها وتعزيز حضورها لدى الأطفال واليافعين.‏