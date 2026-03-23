الصحة الفلسطينية: وصول جثامين 9 فلسطينيين إلى مشافي غزة في عيد الفطر

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول جثامين 9 فلسطينيين، بينهم شخص توفي متأثراً بإصابته، إضافة إلى 30 مصاباً، إلى مستشفيات القطاع خلال أيام عيد الفطر.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، بسبب استمرار القيود الميدانية وصعوبة الحركة.

وبيّنت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي بلغت 687 قتيلاً و1845 مصاباً، إضافة إلى انتشال 756 جثة من مواقع مختلفة.

كما بلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة 72263 و 171944 مصاباً.