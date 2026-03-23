الصحة الفلسطينية: وصول جثامين 9 فلسطينيين إلى مشافي غزة في عيد الفطر

قطاع غزة-المركز الفلسطيني للإعلام

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول جثامين 9 فلسطينيين، بينهم شخص توفي متأثراً بإصابته، إضافة إلى 30 مصاباً، إلى مستشفيات القطاع خلال أيام عيد الفطر.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، بسبب استمرار القيود الميدانية وصعوبة الحركة.

وبيّنت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي بلغت 687 قتيلاً و1845 مصاباً، إضافة إلى انتشال 756 جثة من مواقع مختلفة.

كما بلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة 72263 و 171944 مصاباً.

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار كالمايغي في الفلبين إلى 66 قتيلاً
الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
ماكرون يعتزم تعيين رئيس للوزراء خلال 48 ساعة بعد قبول استقالة حكومة لوكورنو
مفوض حقوق الإنسان: خطة ترامب في غزة فرصة مهمة لوقف المجازر بشكل نهائي
ثلاثة آلاف سيارة تحترق قبالة سواحل ألاسكا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك