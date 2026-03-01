الداخلية البحرينية: أضرار مادية جراء العدوان الإيراني على فندق في المنامة

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأحد، عن وقوع أضرار مادية بفندق في العاصمة المنامة جراء العدوان الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الوزارة قولها في بيان: إن ” العدوان طال فندق كروان بلازا في المنامة واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية دون وقوع ضحايا “.

وكان مركز الاتصال الوطني البحريني أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، التصدي لموجة جديدة من الصواريخ الباليستية، والمسيرات الإيرانية التي استهدفت أراضيها.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات دفاعاتها الجوية تصدت بفاعلية للهجمات العدائية الإيرانية، ونجحت في تدمير وإسقاط 45 صاروخاً، و9 طائرات مسيرة.

وتتعرض دول السعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.