مضيق تايوان.. ممر إستراتيجي بين حسابات السيادة الصينية ومخاوف التجارة العالمية

بكين-سانا

شهدت منطقة مضيق تايوان خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في التوترات السياسية والعسكرية، في ظل خلافات متجددة بشأن الحدود البحرية والتحركات العسكرية، ما يعيد تسليط الضوء على أحد أهم الممرات البحرية في العالم في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن المضائق الإستراتيجية وتأثيرها على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد أن أعلنت الصين تنفيذ دوريات بحرية في المياه الواقعة شرق تايوان رداً على محادثات بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود البحرية، معتبرة أن هذه الخطوات تمس حقوقها ومصالحها البحرية في المنطقة، بحسب تصريحات رسمية صينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: إن “جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى صين واحدة”، مؤكدة أن أبناء الشعب الصيني على جانبي المضيق “يتحملون مسؤولية مشتركة في التمسك بالسيادة الوطنية وصون الحقوق والمصالح البحرية للبلاد”، وفق ما نقلته وكالة شينخوا.

وأضافت ماو: إن أي ترتيبات أو محادثات تتعلق بالمياه الواقعة شرق تايوان “يجب أن تكون الصين طرفاً فيها”، معتبرة أن المباحثات التي أعلنتها اليابان والفلبين بشأن ترسيم الحدود البحرية تتعارض مع القواعد القانونية الدولية وتمس الحقوق البحرية الصينية.

دوريات بحرية وتحركات متقابلة

وبالتوازي مع الموقف الدبلوماسي، أعلنت بكين تنفيذ دوريات لخفر السواحل الصيني شرق تايوان، في خطوة وصفتها بأنها إجراء قانوني لحماية السيادة والحقوق البحرية الصينية، بينما تؤكد اليابان والفلبين أن مباحثاتهما تستند إلى القانون الدولي وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري والأمني بين البلدين.

ووفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن طوكيو ومانيلا تعملان خلال الفترة الأخيرة على توسيع شراكتهما الأمنية والدفاعية، بما يشمل اتفاقات لتبادل المعلومات العسكرية وتعزيز التعاون البحري، في ظل تنامي المخاوف الإقليمية من التوترات المتزايدة في منطقة غرب المحيط الهادئ.

كما شهدت المنطقة خلال الأسابيع الماضية عبور سفن عسكرية أجنبية لمضيق تايوان، من بينها فرقاطة كندية، الأمر الذي أثار اعتراضات صينية متكررة أكدت خلالها بكين رفض ما تصفه باستخدام مبدأ حرية الملاحة للإضرار بسيادتها وأمنها، وفق ما نقلته رويترز.

أهمية تتجاوز البعد العسكري

ولا تقتصر أهمية مضيق تايوان على الاعتبارات الأمنية والعسكرية، إذ يعد أحد أكثر الممرات البحرية حيوية في آسيا والعالم، وتشير تقديرات مؤسسات دولية متخصصة إلى أن جزءاً مهماً من التجارة البحرية العالمية يمر عبر هذا المضيق الذي يربط بين بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، ما يجعله محوراً أساسياً لحركة البضائع والطاقة وسلاسل التوريد.

وتزداد أهمية المضيق بسبب موقع تايوان المركزي في صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية المتقدمة حيث تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية على الإنتاج التايواني في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والاتصالات والصناعات المتقدمة، وهو ما يجعل استقرار المنطقة محل اهتمام اقتصادي عالمي يتجاوز حدود شرق آسيا.

من هرمز إلى تايوان

وتوسع النقاش العالمي حول أمن الممرات البحرية بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصاً بعد التوترات التي شهدها مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، أشارت شبكة “دويتشه فيله” الألمانية إلى أنه بات ينظر للمضائق البحرية الكبرى، ومن بينها هرمز وملقا وتايوان، باهتمام متزايد باعتبارها نقاطاً إستراتيجية قادرة على التأثير في حركة التجارة الدولية والتوازنات الجيوسياسية، في ظل الاعتماد المتزايد للاقتصاد العالمي على عدد محدود من الممرات البحرية الحيوية.

كما يؤكد خبراء القانون البحري أن حرية الملاحة في المضائق الدولية تمثل أحد المبادئ الأساسية التي تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فيما تبقى الخلافات السياسية والنزاعات الإقليمية عاملاً رئيسياً في زيادة حساسية هذه الممرات الإستراتيجية.

بين الردع والاستقرار

وفي ظل استمرار التنافس الإستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، وتعزيز الشراكات الأمنية بين عدد من دول المنطقة، يبقى مضيق تايوان إحدى أكثر النقاط حساسية على خريطة الأمن العالمي، حيث تتداخل اعتبارات السيادة والأمن مع مصالح التجارة والتكنولوجيا العالمية.

ويرى محللون نقلت عنهم بلومبرغ ومراكز دراسات دولية أن جميع الأطراف لا تزال حريصة على تجنب مواجهة مباشرة في بحر الصين، إلا أن استمرار التحركات العسكرية المتبادلة وتزايد التنافس الجيوسياسي يجعل من الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان قضية تتجاوز حدود شرق آسيا لتصبح مسألة ذات تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.