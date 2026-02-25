زيمبابوي تفرض حظراً فورياً على تصدير المعادن الخام

هراري-سانا

أعلنت حكومة زيمبابوي فرض حظر فوري وشامل على تصدير جميع مركزات الليثيوم والمعادن الخام، بما في ذلك الشحنات العابرة “الترانزيت”، وذلك في إطار توجه استراتيجي لتعزيز العائدات الوطنية وتطوير التصنيع المحلي.

ونقلت صحيفة “نيو زيمبابوي” عن وزير المناجم وتطوير التعدين في زيمبابوي، بوليت كامبامورا، قوله في بيان اليوم الأربعاء: “إن قرار تعليق التصدير سيبقى سارياً حتى إشعار آخر”، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة للموارد المعدنية محلياً، والحد من عمليات التهريب.

وأوضح كامبامورا أن الحظر يشمل جميع المعادن الموجودة حالياً قيد النقل، مشدداً على ضرورة التزام هيئة الإيرادات ومؤسسة تسويق المعادن والجهات التنظيمية بتنفيذ القرار بشكل صارم ودون أي استثناءات.

يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي قبل عامين من الموعد الذي كان مقرراً سابقاً، ما يعكس رغبة “هراري” في تسريع الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على معدن الليثيوم الحيوي، الذي يعد الركيزة الأساسية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة.

يذكر أن زيمبابوي تصنف في المرتبة الخامسة عالمياً بين أكبر منتجي الليثيوم، وفقاً لتقارير دولية حديثة، ما يمنحها ثقلاً استراتيجياً في سلسلة التوريد العالمية للمعادن المرتبطة بصناعات التكنولوجيا الحديثة.