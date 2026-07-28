إصابة عدة فلسطينيين في اعتداءات مستوطنين وقوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً بالضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في اعتداءات نفذها مستوطنون في بيت لحم والخليل بالضفة الغربية، فيما قامت قوات الاحتلال بحملة مداهمات اعتقلت خلالها 22 فلسطينياً بينهم أسرى محررون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ مجموعة من المستوطنين اعتدوا على فلسطيني في قرية المنيا، جنوب شرق بيت لحم، حيث قاموا بضربه بأنبوب حديدي، ما أدى إلى إصابته بجروح في الرأس، ورضوض في الرقبة والكتف.

وفي الخليل، هاجم مستوطنون الأهالي في منطقة خلة الحمص في بلدة يطا جنوب المدينة، واعتدوا عليهم بالضرب وأطلقوا قنابل الغاز ما أدى إلى إصابة عدد منهم، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال فلسطيني ونجليه على خلفية الاعتداء، كما داهمت قوات الاحتلال بلدات يطا، وإذنا، ودير سانت، وفتشت خلالها منازل المواطنين، واعتدت على الأهالي، ونفذت عملية تحقيق ميداني بعد احتجاز عدد منهم.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم أيضاً، عدة أحياء بمدينة نابلس واعتقلت ثمانية مواطنين بينهم سيدة، كما اعتقلت سبعة فلسطينيين من مدينة طولكرم وضواحيها، و داهمت عدداً من المنازل في بلدة قفين شمال طولكرم وعزبة شوفة جنوب شرق المدينة وفتشتها وأخضعت ساكنيها للتحقيق الميداني.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين بعد مداهمة وتفتيش منازلهم، واعتقلت شاباً في مدينة قلقيلية بعد أن انتشرت في الحارة الشامية ومنطقة المغاير كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم في حي صوفين، وصادرت محتوياته، كما علّقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه.

هدم 13 منزلاً و3 منشآت في القدس ورام الله وجنين

إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب بلدة دورا، في الخليل، وكانت القوات هدمت في وقت سابق اليوم، منزلًا في قرية شقبا غرب رام الله.

وبهدم المنازل الثلاثة في دير رازح وشقبا اليوم، ترتفع حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس الإثنين، إلى أكثر من 13 منزلاً وثلاث منشآت في محافظات القدس ورام الله وجنين.

وتتعرض قرية دير رازح والقرى والتجمعات الواقعة في المنطقة الغربية من بلدة دورا، لعمليات هدم وإخطارات بوقف البناء بوتيرة متزايدة، في ظل مخططات استيطانية تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي وفرض واقع جديد على المواطنين في المنطقة.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية وإجراءاته في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من اعتقالات واقتحامات وهدم للمنازل واعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل استمرار الإدانات والتنديدات العربية والدولية بممارسات الاحتلال، والدعوات الى وقف الانتهاكات وحماية الفلسطينيين.