الخارجية الإماراتية تستدعي سفير إيران وتبلغه احتجاجاً شديد اللهجة على الاعتداءات

أبوظبي-سانا

استدعت وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سفير إيران لدى أبوظبي رضا عامري، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته إدانتها بأشد العبارات على الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أن استهداف أراضي الإمارات يُعدّ انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً لأمنها ولكل المواثيق والقرارات الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية وام، اليوم الإثنين أن وزير الدولة خليفة شاهين المرر، أعرب، خلال استدعاء السفير الإيراني، عن رفض دولة الإمارات القاطع لأي مبررات أو أعذار صدرت من جانب الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني الذي استهدف مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرض مدنيين عزلاً للخطر، مؤكداً أن هذا العمل تصعيد خطير وغير مسؤول.

وشدد الوزير المرر على أن الاعتداءات الإيرانية تتعارض مع مبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، كما تقوض مسار خفض التصعيد والحلول السلمية التي تبنتها دولة الإمارات تجاه إيران، محذراً من تداعيات خطيرة على العلاقات بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وطالب الوزير المرر باحترام سيادة الإمارات ووقف الاعتداءات الإيرانية فوراً ودون شروط، لافتاً إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد بكامل حقوقها القانونية.

وتعرضت منذ أمس الأول السبت دول الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت والأردن وسلطنة عمان لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أوقع ضحايا وإصابات وأضرار مادية فيها، وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.