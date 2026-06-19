رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية ‏

جدة-سانا‏

أدانت رابطة العالم الإسلامي اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد الفلسطينيين في ‏الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها الاعتداءات على مسجد القرية الكبير في بلدة ‏جلجليا، ومسجد الفاروق شمال رام الله.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الجمعة عن الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة ‏علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى، قوله في بيان صادر عن الأمانة العامة: إن تصاعد ‏موجات العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في ‏الضفة الغربية يمثل انتهاكاً جسيماً لحرمة دور العبادة، ولجميع القوانين والأعراف الدولية ‏والإنسانية، ويقوض جهود السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وشدد العيسى على الضرورة الملحة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية ‏والأخلاقية، واتخاذ موقف عاجل وجاد تجاه هذه الاعتداءات، مثمناً مضامين البيانات ‏الصادرة في هذا الشأن عن السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ‏ومصر وتركيا، والتي أكدت رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية ‏المحتلة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها ‏إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفق حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.‏

يشار إلى أن ثماني دول من منظمة التعاون الإسلامي أدانت أمس الخميس بأشد العبارات، ‌‏تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، محملة إسرائيل المسؤولية ‌‏الكاملة عن هذه الجرائم، وذلك عقب تنديد وزارة الخارجية الفلسطينية يوم أمس بإقدام ‌‏مستوطنين على إحراق مسجدين في الضفة الغربية المحتلة.‏