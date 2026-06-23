لجنة أممية: إسرائيل تعمدت استهداف الأطفال الفلسطينيين في غزة

جنيف-سانا

أكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل قامت باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً خلال حرب الإبادة التي شنتها في قطاع غزة على مدى أكثر من عامين.

ونقلت رويترز عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة قولها في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء: إن السلطات الإسرائيلية وقواتها استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمداً، ما أدى إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار: تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد القوات الإسرائيلية، مضيفاً: حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025، لا يزال الأطفال يُقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل حذرت أمس الإثنين، من المصير الذي يواجه الأطفال ‏الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل اضطرار المدافعين عن حقوق ‏الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى وقف أو تقليص أعمالهم، نتيجة الضغوط والإجراءات ‏التي يتعرضون لها.‏

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية من ‏انتهاكات جسيمة لحقوقهم، تشمل القتل والاعتقال والتشريد، وهي ممارسات ترقى إلى ‏جرائم حرب، في ظل استمرار عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الكافية لهم أو ‏محاسبة مرتكبيها.‏