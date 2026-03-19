غوتيرش يطالب بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

بروكسل-سانا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش اليوم الخميس، بالوقف الفوري للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، لما تمثّله من تهديد أمني واقتصادي خطير على العالم برمته.

ونقلت رويترز عن غوتيرش قوله للصحفيين عقب اجتماعه مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي تخاطر بالخروج ⁠عن السيطرة تماماً”، مطالباً إيران بوقف اعتداءاتها على دول الجوار، وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وحذّر غوتيرش من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى أزمة عالمية كبرى تؤثر على حركة التجارة والطاقة.

وتأتي تصريحات غوتيرش، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المتسارعة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، وتصعيد طهران وتيرة اعتداءاتها على المنشآت الحيوية ومواقع الطاقة في الخليج العربي، ما ينذر بأزمة وقود عالمية.