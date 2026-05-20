زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب قبالة سواحل بيرو

ليما-سانا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر أمس الثلاثاء، المنطقة الساحلية القريبة من شواطئ البيرو غرب أمريكا الجنوبية.

ونقلت رويترز عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض “جي.إف.زد” قوله: “إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض”، دون أن ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

يذكر أن بيرو تقع في منطقة تُعرف باسم حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً مكثفاً بسبب تحرك الصفائح التكتونية، ما يجعل البلاد عرضة للهزات الأرضية والزلازل بشكل متكرر على مدار العام.

