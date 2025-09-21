ست دول بينها الأردن تطالب بوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني

عمان-سانا

دعت كل من الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتأكيد على احترام قواعده في مناطق النزاعات.

وشددت الدول الست في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين والممتلكات المدنية وعمال الإغاثة والكوادر الطبية والصحفيين، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا المجال.

وأعرب البيان عن القلق من استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في عدد من مناطق النزاع حول العالم وما تسببه من معاناة إنسانية واسعة، مؤكداً التحضير لعقد مؤتمر رفيع المستوى العام المقبل لبحث دعم العمل الإنساني في الحروب.

يُذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت قد أطلقت العام الماضي، بالتعاون مع الدول الست، مبادرة عالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، على أن تُتوّج هذه الجهود باجتماع دولي رفيع عام 2026 لمناقشة سبل تعزيز مبدأ الإنسانية في النزاعات المسلحة.