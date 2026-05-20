البنتاغون يعلن تقليص القوات الأمريكية في أوروبا من أربعة ألوية إلى ثلاثة

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” خفض عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في القارة الأوروبية من أربعة ألوية إلى ثلاثة، معيدة حجم هذا الانتشار إلى مستويات عام 2021، في إطار ضغوط واشنطن المتواصلة على أوروبا لتعزيز ميزانياتها الدفاعية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن “البنتاغون” قوله في بيان له أمس الثلاثاء: “إن هذا الخفض أدى إلى تأخير مؤقت في عملية نشر القوات الأمريكية في بولندا، مشيراً إلى أن الوضع النهائي لهذه القوات سيتحدد بناءً على تقييم المتطلبات الاستراتيجية والعملياتية لواشنطن، ومدى قدرة الحلفاء الأوروبيين على المساهمة في التمويل والدفاع عن القارة الأوروبية.



وقال البنتاغون في بيان: إنه “خفّض العدد الإجمالي للألوية القتالية التابعة له في أوروبا من أربعة إلى ثلاثة”، ويضم اللواء المقاتل من 4.000 إلى 4.700 جندي، وفقا لتقرير صادر عن الكونغرس.



وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن في وقت سابق، أن نشر نحو 4000 جندي أمريكي في بولندا قد تأجل ولم يُلغَ، مجدداً مطالبات بلاده بضرورة أن تتحمل أوروبا أعباء أمنها ذاتياً.



وتأتي هذه الخطوات العقابية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه حلفائها الأوروبيين، بعد أسابيع من الترقب والخلافات، وبسبب عدم انخراط بعض الدول الأوروبية بالشكل المطلوب في الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية أو المشاركة في القوة البحرية بمضيق هرمز، حيث أعلن البنتاغون مطلع الشهر الجاري أيضاً عن سحب خمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا.