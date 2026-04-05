الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على منشآت الكويت الحيوية

القاهرة-سانا

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي استهدفت منشآت حيوية مدنية في الكويت، شملت محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ومبنى مجمع الوزارات، ومجمع القطاع النفطي بالشويخ، إضافة إلى مرافق تابعة لشركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، في بيان اليوم الأحد نُشر على موقع الجامعة الرسمي: إن استمرار إيران في استهداف المنشآت الحيوية ومقومات الحياة الأساسية، بما في ذلك محطات تحلية المياه، ومرافق الطاقة، والبتروكيماويات، والمطارات المدنية، والمناطق السكنية، لمدة تتجاوز شهراً كاملاً، رغم إدانات المجتمع الدولي المتكررة، “يعكس نهجاً إيرانياً تصعيدياً وعدوانياً متهوراً ضد دول الخليج العربية لا يمكن تبريره”.

وأضاف أبو الغيط: إن هذه الاعتداءات تشكل “جريمة مكتملة الأركان” بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن النظام الإيراني يتحمل تداعياتها الكاملة، مؤكداً وقوف الجامعة العربية إلى جانب الكويت بشكل مطلق، وتضامنها الكامل معها في أي إجراءات تتخذها لوقف هذه الاعتداءات الآثمة على مقدرات الشعب الكويتي.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لها في كل من شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، لاعتداء إيراني بواسطة طائرات مسيرة.