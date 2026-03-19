اندلاع حرائق في مصفاتي عبدالله والأحمدي بالكويت جراء هجمات بطائرات مسيّرة

الكويت-سانا

أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الخميس، عن تعرض مصفاتي ميناءي عبد الله و الأحمدي لاعتداءات بطائرات مسيّرة، ما أدى لاندلاع حرائق محدودة فيهما.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية، تعرضت صباح اليوم لاعتداء بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، مضيفة: إن فرق الطوارئ والاستجابة السريعة باشرت أعمالها فوراً للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه وفق أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة.

وفي بيان آخر أعلنت المؤسسة عن تعرّض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لها لاعتداء أيضا بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود فيها دون وقوع إصابات بشرية.

وكان الحرس الوطني الكويتي أعلن في وقت سابق، اليوم الخميس، عن إسقاط خمس طائرات مسيّرة في أجواء البلاد.

وتشن إيران اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الكويت، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت في الـ 28 من الشهر الماضي.