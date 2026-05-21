واتساب يطوّر تجربة مشاركة الصور على آيفون بواجهة أكثر سرعة وسلاسة

واشنطن-سانا

بدأ تطبيق “واتساب” اختبار تحديث جديد لمستخدمي هواتف آيفون، يتضمن واجهة مُعاد تصميمها لمشاركة الصور والملفات، في خطوة تهدف إلى تسريع إرسال الوسائط وتبسيط الوصول إليها من داخل نافذة الدردشة مباشرة.

وذكر موقع “WABetaInfo” المتخصص بأخبار تطبيق واتساب أمس الأربعاء، أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة لعدد محدود من المستخدمين عبر إصدار “WhatsApp for iOS 26.19.75” المطروح على متجر “App Store”، موضحاً أن التحديث يضيف قسماً خاصاً بالوسائط الحديثة ضمن قائمة المرفقات.

ويمنح التصميم الجديد المستخدمين إمكانية الوصول السريع إلى الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة مؤخراً، من خلال شبكة عرض تظهر أسفل خيارات المستندات والاستطلاعات والأحداث وإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية إرسال الصور مباشرة أو تعديلها قبل الإرسال باستخدام أدوات الرسم المدمجة.

وأوضح التقرير أن التمرير داخل قسم الوسائط الحديثة يؤدي إلى توسيع الواجهة تلقائياً لعرض معرض الصور الكامل، مع بقاء المحادثة ظاهرة في الخلفية، بما يوفر تجربة أكثر مرونة وسلاسة أثناء مشاركة الملفات.

ويهدف التحديث إلى تقليل عدد الخطوات اللازمة لإرسال الصور ومقاطع الفيديو، فيما تستند الواجهة الجديدة إلى بعض عناصر تصميم “Liquid Glass” المعتمدة في أحدث واجهات نظام “iOS”.

ومن المتوقع أن تطرح “واتساب” التحديث تدريجياً لعدد أكبر من مستخدمي هواتف آيفون خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء مرحلة الاختبارات الأولية.

