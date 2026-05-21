مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل أربعة فلسطينيين، وأُصيب آخرون اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص قوات الاحتلال، اثنان منهما في مدينة رفح والثالث في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما قتل شاب وأصيب آخرون جرّاء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال “كواد كوبتر” قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أصيب فلسطيني جرّاء إلقاء مسيّرة للاحتلال قنبلة قرب مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ بدئها في السابع من تشرين الأول 2023 بلغت 72773 قتيلاً و172.723 مصاباً.