ترامب: سندمر حقل بارس الجنوبي إذا جددت إيران مهاجمة منشآت قطر للغاز

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتدمير حقل “بارس الجنوبي” للغاز، إذا قررت مهاجمة المنشآت القطرية للغاز المسال مجدداً.

وأكد ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أن إسرائيل هي من نفذت الهجوم على حقل “بارس الجنوبي”، وأن الولايات المتحدة، وقطر لم تشاركا فيه، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تشن أي ‌هجمات جديدة على هذا الحقل المهم للغاية.

وحذر من أنه “إذا قررت طهران مهاجمة قطر مجدداً، ستقوم الولايات المتحدة بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي بأكمله بقوة هائلة لم تشهدها إيران من قبل”.

وكانت قطر أعلنت أمس أن إيران استهدفت أمس عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال في منطقة رأس لفان الصناعية، ما أدى إلى وقوع حرائق وأضرار جسيمة، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة، وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة.

كما أعلنت الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران في الدوحة أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بالمغادرة.

وجاء ذلك بعدما تعرضت منشآت مرتبطة بحقل الغاز الإيراني الضخم “بارس الجنوبي” في جنوب البلاد لضربات جوية إسرائيلية في أول هجوم معلن يستهدف البنية التحتية للطاقة الإيرانية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.

كما تعرضت منشآت للغاز والبتروكيماويات في مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر لهجوم، ما أدى إلى اندلاع حرائق في أجزاء من المنشأة.