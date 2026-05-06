مصرع 16 شخصاً في حادث تصادمٍ بين حافلة وصهريج غرب إندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي 16 شخصاً مصرعهم، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة صهريج في جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية قوله: إن المعلومات الأولية بشأن الحادث تشير إلى أن أحد إطارات حافلة الركاب انفجر، ما تسبب بفقدان السائق السيطرة عليها، واصطدامها بشاحنة الصهريج المحملة بالوقود واندلاع حريق هائل في المركبتين.

وأضاف المسؤول: إن عدد من لقوا مصرعهم في الحادث بلغ 16 شخصاً، منهم 14 راكباً من الحافلة وشخصان كانا في شاحنة الصهريج، فيما أصيب أربعة آخرون بحروق، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.

وكان شخصان على الأقل لقيا مصرعهما، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء تصادم قطارين قرب العاصمة الأندونيسية جاكرتا في الـ 27 من نيسان الماضي.