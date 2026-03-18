الأغذية العالمي يحذّر من مستويات قياسية لانعدام الأمن الغذائي جراء التصعيد في المنطقة

روما-سانا

حذّر برنامج الأغذية العالمي من وصول أعداد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد حول العالم إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، نتيجة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأوضح تقرير نشر على موقع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، “أنّ استمرار النزاع قد يدفع بنحو 45 مليون شخص إضافي إلى حافة الجوع الحاد”.

وأشار التقرير إلى أن أرقام الجوع عالمياً قد تعود إلى المستويات القياسية التي سُجلت عام 2022، لتضاف إلى 318 مليون شخص يعانون أصلاً من انعدام الأمن الغذائي.

ولفت التقرير إلى أنّ اضطراب حركة الملاحة والشحن في الممرات المائية الحيوية، أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والأسمدة.

وأكد أن الدول المعتمدة على الاستيراد في إفريقيا وآسيا هي الأكثر عرضة للخطر، حيث يُتوقع زيادة انعدام الأمن الغذائي بنسب تتراوح بين 17 و24 بالمئة في تلك المناطق.

ويشدد خبراء دوليون على أن استمرار التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد شريان الطاقة العالمي، سيؤدي بالضرورة إلى موجات تضخمية جديدة تضرب الدول النامية والفقيرة، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان تدفق الإمدادات الغذائية وتجنب كارثة إنسانية شاملة قد تطال ملايين البشر.