الإمارات تعلن نجاح وساطتها للمرة الـ 23 في تبادل أسرى بين روسيا ‏وأوكرانيا

أبوظبي-سانا
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة نجاح جهودها للمرة الثالثة والعشرين في وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا، أسفرت عن تنفيذ عملية تبادل شملت 205 أسرى من الجانب الروسي، ومثلهم من الجانب الأوكراني.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها اليوم الجمعة: إن عدد الأسرى الذين جرى تبادلهم عبر الوساطات الإماراتية بين البلدين ارتفع بذلك إلى 7101 أسير منذ اندلاع الأزمة.
وأعربت الوزارة عن شكرها لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة، مؤكدة أن ذلك يعكس الثقة التي تحظى بها الإمارات ودورها في دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمة بين البلدين.
وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تمثل الوساطة الثالثة والعشرين التي تنجح الإمارات في إنجازها خلال الأزمة، انطلاقاً من علاقاتها مع الجانبين الروسي والأوكراني.
وأكدت الخارجية الإماراتية استمرار جهودها لدعم الحلول السلمية للنزاع، والمساهمة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة، ولا سيما ما يتعلق بملف الأسرى واللاجئين.
وأعلنت كييف وموسكو في وقت سابق اليوم تبادل 205 أسرى حرب من كل طرف، في خطوة جديدة ضمن عمليات التبادل بين الجانبين، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل واسعة للأسرى.