الإمارات تعلن نجاح وساطتها للمرة الـ 23 في تبادل أسرى بين روسيا ‏وأوكرانيا

أبوظبي-سانا‏

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة نجاح جهودها للمرة الثالثة والعشرين ‏في وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا، أسفرت عن تنفيذ عملية تبادل شملت ‌‏205 أسرى من الجانب الروسي، ومثلهم من الجانب الأوكراني.‏

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها اليوم ‏الجمعة: إن عدد الأسرى الذين جرى تبادلهم عبر الوساطات الإماراتية بين ‏البلدين ارتفع بذلك إلى 7101 أسير منذ اندلاع الأزمة.‏

وأعربت الوزارة عن شكرها لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما في إنجاح ‏جهود الوساطة، مؤكدة أن ذلك يعكس الثقة التي تحظى بها الإمارات ودورها ‏في دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمة بين البلدين.‏

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تمثل الوساطة الثالثة والعشرين التي تنجح ‏الإمارات في إنجازها خلال الأزمة، انطلاقاً من علاقاتها مع الجانبين ‏الروسي والأوكراني.‏

وأكدت الخارجية الإماراتية استمرار جهودها لدعم الحلول السلمية للنزاع، ‏والمساهمة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة، ولا سيما ما يتعلق ‏بملف الأسرى واللاجئين.‏

وأعلنت كييف وموسكو في وقت سابق اليوم تبادل 205 أسرى حرب من كل ‏طرف، ‏في خطوة جديدة ضمن عمليات التبادل بين الجانبين، وذلك بعد ‏أسبوع من ‏إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية ‏تبادل واسعة ‏للأسرى.