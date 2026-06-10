أكثر من 246 ألف قتيل وجريح منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى72991 قتيلاً، و173212 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن مصادر طبية قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 قتلى، و5 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، قد ارتفع إلى 981 قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 3104، فيما جرى انتشال 783 جثماناً.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.