أردوغان: الاعتداءات الإسرائيلية بالمنطقة تتجاوز الذرائع الأمنية وتهدف لجرها نحو الكارثة

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أهداف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة تتجاوز الذرائع الأمنية، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تواصل ممارساتها التعسفية بانتهاك حرمة المقدسات وحرمان المصلين من دخول المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال مشاركته في “برنامج إفطار مع الصحفيين والكتاب” بالمجمع الرئاسي بأنقرة: “إن ما تشهده المنطقة من عدوان تقوده إسرائيل وما يرافقه من قتل وحشي للأطفال الأبرياء وتهجير قسري للسكان من أراضيهم، يأتي في وقت يمر فيه النظام العالمي بنقطة تحول تاريخية”، مشدداً على ضرورة إطلاع العالم على حقيقة ما يجري.

وأوضح أردوغان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبقت المسجد الأقصى مغلقاً أمام عبادة المسلمين لمدة 17 يوماً لأسباب تعسفية وبلا أي صلاحية، لافتاً إلى أن الهجمات الإسرائيلية بالمنطقة “تقف وراءها أجندات وسيناريوهات تستهدف المنطقة برمتها”.

وشدد الرئيس التركي، على أهمية دور الإعلام في تجاوز الحدود والوصول إلى منصات دولية مؤثرة قادرة على كشف هذه الممارسات، وإحداث صدى واسع يتناسب مع حجم الجنون والعدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، ووفقاً لبيانات وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل المئات واصابة الآلاف.