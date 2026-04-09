مقتل 17 شخصاً وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مناطق عدة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بسلسلة غارات أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وإصابة آخرين بجروح.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في بلدة الزرارية في قضاء صيدا، مستهدفاً أحد المباني السكنية، ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال، كما أفيد بوقوع عدد من الإصابات جراء غارة عنيفة على منزل في قعقعية الصنوبر.

وفي محافظة صور تسببت غارة إسرائيلية على بلدة العباسية بمقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين في حصيلة أولية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على حبوش وجبشيت والمنطقة بين حبوش ودير الزهراني وبلدة الدوير في النبطية.

وفي السياق أغار الطيران الإسرائيلي فجراً على الشياح في الضاحية الجنوبية، وشن سلسلة غارات على بلدات كفرا والجميجمة وصفد البطيخ ومجدل سلم ودير انطار ومحيط جسر القاسمية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة حاريص.

وتعرضت بلدة الخيام إلى قصف مدفعي تزامناً مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

إلى ذلك ناشد عدد من العائلات في جنوب الليطاني بإجلائهم برعاية دولية، بعد أن أصبحت المنطقة تعيش حالة حصار تام، نتيجة تدمير جسر القاسمية البحري.

وتعرض لبنان أمس الأربعاء لعدوان إسرائيلي هو الأعنف منذ الثاني من آذار الماضي، استهدف بيروت ومناطق في البقاع وجنوب لبنان، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين تمهيداً لوقف الحرب، وإعلان باكستان أن الهدنة تشمل الجبهة اللبنانية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان مساء أمس: إن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان أمس وصلت إلى 254 قتيلاً و1165 جريحاً.