التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول المجلس

الرياض-سانا

أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية على دوله والتي أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في دولة الإمارات، إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي.

وفي بيان للأمانة العامة اليوم الثلاثاء، أكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، أن استمرار هذه الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجاً عدائياً تجاه دول المجلس، ويشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وكل القوانين والأعراف الدولية.

كما أعرب البديوي عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأعلنت السلطات الإماراتية، في وقت سابق اليوم، مقتل شخص نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض الدفاعات الجوية صاروخاً باليستياً، وعن تصدي دفاعاتها الجوية لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وكانت السلطات في إمارة أبو ظبي الإماراتية، أعلنت أمس الإثنين، مقتل شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.