وفاة 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا
توفي 3 أشخاص وأصيب 19 آخرون جراء حرائق وحوادث سير وقعت في عدة مناطق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ 22 حادث سير، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتامين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
103 حرائق طالت حقولاً ومحاصيل زراعية
كما استجاب الدفاع المدني لـ103 حرائق طالت حقولاً ومحاصيل زراعية، ومنازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً وكمياتٍ من القمامة وأسلاكاً الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها.
وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخص تم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.
ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب يوم الأربعاء الماضي 29 شخصاً جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية.