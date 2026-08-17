وفاة 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا

توفي 3 أشخاص وأصيب 19 آخرون جراء حرائق وحوادث سير وقعت في عدة مناطق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ 22 حادث سير، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص ‏وإصابة 18 آخرين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث ‏وتامين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات ‏الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

‏103 حرائق طالت حقولاً ومحاصيل زراعية

كما استجاب الدفاع المدني لـ103 حرائق طالت حقولاً ومحاصيل زراعية، ومنازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً وكمياتٍ ‏من القمامة وأسلاكاً الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخص تم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي العلاج اللازم، ‏فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.‏

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة ‏إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وأصيب يوم الأربعاء الماضي 29 شخصاً جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث في مختلف المحافظات السورية.‏