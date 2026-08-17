الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء ‏

بكين-سانا‏

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أطلقت الصين، اليوم الإثنين، قمراً اصطناعياً إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي ‏شمالي البلاد. ‏

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أنّه تم إطلاق القمر الاصطناعي “إس إي أو” في الساعة 11:02 صباحاً (بتوقيت بكين) ‏على متن صاروخ من طراز “لونغ مارش-2 سي” حيث دخل مداره المحدد بنجاح.‏

وهذه هي المهمة رقم 664 لسلسلة الصواريخ الحاملة “لونغ مارش”، وفقاً لمركز الإطلاق.‏

وكانت الصين قد أطلقت في الخامس من الشهر الحالي، قمرين اصطناعيين طيفيين على متن الصاروخ الحامل من طراز “سمارت دراغون-3” إلى المدار المخطط له.‏