الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء ‏

بكين-سانا
أطلقت الصين، اليوم الإثنين، قمراً اصطناعياً إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أنّه تم إطلاق القمر الاصطناعي “إس إي أو” في الساعة 11:02 صباحاً (بتوقيت بكين) على متن صاروخ من طراز “لونغ مارش-2 سي” حيث دخل مداره المحدد بنجاح.
وهذه هي المهمة رقم 664 لسلسلة الصواريخ الحاملة “لونغ مارش”، وفقاً لمركز الإطلاق.
وكانت الصين قد أطلقت في الخامس من الشهر الحالي، قمرين اصطناعيين طيفيين على متن الصاروخ الحامل من طراز “سمارت دراغون-3” إلى المدار المخطط له.