الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

القاهرة-سانا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس بأشد العبارات، العدوان الإيراني الغاشم على منشأة غازية حيوية في مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر، كونه يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار.

كما أدان الأمين العام في بيان نشره موقع الجامعة على منصة إكس، الاعتداءات التي استهدفت بالصواريخ والمسيرات مدينة الرياض، والإمارات، مجدداً التضامن الكامل مع دول الخليج العربية، ودعم ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها ومنشآتها الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط تأكيده، أن استهداف المنشآت النفطية والغازية في منطقة الخليج العربية يمثل تصعيداً خطيراً وعدواناً غير محسوب العواقب، ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، من شأنه أن يزيد حدة التوتر في المنطقة.

وتتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية مدنية وخدمية، إضافة إلى مبانٍ سكنية، حيث تعرضت مدينة رأس لفان الصناعية المركز الرئيسي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، وأكبر قاعدة إنتاجية من نوعها في العالم، إلى اعتداء إرهابي إيراني أسفر عن وقوع أضرار جسيمة فيها، وذلك في سياق الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وعدد من دول المنطقة، عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ الـ 28 من شباط الماضي.