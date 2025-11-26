قطر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2026 – 2028

لاهاي-سانا

فازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2026 – 2028، وذلك خلال أعمال الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف بالمنظمة المنعقد حاليا في لاهاي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن هذا الفوز يعكس ثقة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالدور البناء الذي تقوم به دولة قطر في دعم أهداف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لأحكامها، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة دولية تأسست في نيسان من عام 1997 ومقرها لاهاي بهولندا، مهمتها الرئيسية ضمان تدمير الأسلحة الكيميائية القائمة ومنع ظهورها مجدداً، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والحماية في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعاون الدولي في استخدامات الكيمياء السلمية.

ويتكون المجلس التنفيذي للمنظمة من 41 دولة عضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينتخبها مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين بالتناوب، و يشرف المجلس على أنشطة الأمانة الفنية وهو مسؤول عن تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية والامتثال لها.