مصرع أربعة أشخاص جراء انهيارات طينية في النيبال

كاتمندو-سانا
أعلن الجيش النيبالي مصرع أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين جراء انهيارات طينية ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة في منطقة جاجاركوت غرب البلاد أمس الأحد.
وقال الجيش في بيان على منصة إكس: “إنّ فرقة تابعة للجيش تم نشرها في مهمة للبحث عن ضحايا الانهيار في ريسانغ وما حولها في جاجاركوت، تمكنت من انتشال جثث أربعة ضحايا وإنقاذ ثمانية مصابين، كما نقلت حوالي 300 من السكان المعرضين للخطر إلى أماكن أمنة.
وكان خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وفُقِد ثمانية آخرون في 13 الشهر الحالي جراء انهيار أرضي جرف منازل في قرية ثاوانغ في مقاطعة رولبا غرب نيبال.