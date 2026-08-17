مصرع أربعة أشخاص جراء انهيارات طينية في النيبال

كاتمندو-سانا

أعلن الجيش النيبالي مصرع أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين جراء انهيارات طينية ‏ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة في ‏منطقة جاجاركوت غرب البلاد أمس الأحد.‏

وقال الجيش في بيان على منصة إكس: “إنّ فرقة تابعة للجيش تم نشرها في مهمة للبحث ‏عن ضحايا الانهيار في ريسانغ وما ‏حولها في جاجاركوت، تمكنت من انتشال جثث ‏أربعة ضحايا وإنقاذ ثمانية مصابين، كما نقلت حوالي 300 من السكان ‏المعرضين ‏للخطر إلى أماكن أمنة.‏

وكان خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وفُقِد ثمانية آخرون في 13 الشهر الحالي جراء ‏انهيار أرضي جرف منازل في قرية ثاوانغ ‏في مقاطعة رولبا غرب نيبال.‏