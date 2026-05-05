قتيلان بضربة أمريكية لقارب يستخدم في تهريب المخدرات بالمحيط الهادئ

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مقتل رجلين جراء ضربة نفّذتها القوات الأمريكية على قارب “كان يشارك في عمليات تهريب مخدرات” في منطقة شرق المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم عن القيادة العسكرية الأمريكية لأمريكا اللاتينية والكاريبي “ساوثكوم” قولها عبر منصة “إكس”: إن القارب كان يسلك طرقاً تُستخدم في عمليات تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، وكان يشارك في نقل مواد مخدرة حين استهدفته الضربة.

وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد أعلنوا في وقت سابق، أن قواتهم نفذت ثماني ضربات مماثلة في نيسان، ما رفع العدد الإجمالي لضحايا هذه العمليات إلى 187 شخصاً على الأقل.