الاتفاق على إطلاق 1750 أسيراً ومحتجزاً من الأطراف المتحاربة باليمن

الرياض-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الخميس عن توقيع اتفاق إطلاق سراح “1750” أسيراً ومحتجزاً من جميع الأطراف اليمنية ومن قوات التحالف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الاتفاق يشمل أيضاً إطلاق سراح “27” أسيراً ومحتجزاً من قوات التحالف، من بينهم “7” أسرى سعوديين.

وبيّن اللواء المالكي أن توقيع الاتفاق تم بالعاصمة الأردنية عمّان وبحضور لجنة التفاوض بالقوات المشتركة وبمشاركة الأطراف اليمنية وبرعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وأكد المالكي أن ملف الأسرى والمحتجزين ملف إنساني يحظى باهتمام مباشر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن حتى عودة جميع الأسرى والمحتجزين.

من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف برعاية الأمم المتحدة.

ونوه الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان نشر على موقع الخارجية الاردنية بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطراف المعنية للتوصل إلى الإفراج عن أكبر عدد من المُحتجَزين منذ بداية الأحداث في اليمن.

كما رحّبت قطر باتفاق الأطراف اليمنية، مجددة دعمها التام لكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يخدم أمن واستقرار اليمن وشعبه، ويوطّد السلام المستدام في المنطقة.

يشار إلى ان الاتفاق يأتي ضمن مخرجات تفاهمات سابقة وقعت بين الأطراف اليمنية في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ 23 كانون الأول الماضي وتضمّنت ثلاث مراحل لمعالجة ملف المعتقلين والأسرى في اليمن.