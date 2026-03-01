إسرائيل تعلن قصف إيران بـ 1200 صاروخ وطهران ترد بموجات إضافية

عواصم-سانا

في اليوم الثاني للهجمات الصاروخية المتبادلة بين الولايات المتحدة، وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية، أعلن كل طرف عن استمرار العمليات العسكرية، حتى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الأحد، أن قواته الجوية أحبطت استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران، وألحقت أضراراً كبيرة بمنظومتها الصاروخية، موضحاً أن طائراته شنت موجة غارات جديدة استهدفت منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية.

بدورها نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها: إن نحو 1200 صاروخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على إيران منذ صباح أمس السبت، مشيرة إلى أن دماراً كبيراً وخسائر فادحة ألحقت بالجانب الإيراني، جراء هذه الغارات.

وفي ظل انقطاع الإنترنت عن معظم المناطق الإيرانية، تواجه وسائل الإعلام صعوبة في الوصول إلى حجم الأضرار، والخسائر الناجمة عن الضربات الأمريكية، والإسرائيلية، إضافة إلى التعتيم الرسمي عن نشر مثل هذه الأخبار فيما أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران، وفي الأهواز جنوب إيران.

قصف إيراني على إسرائيل

وفي المقابل، كثفت إيران قصفها الصاروخي على أهداف إسرائيلية منذ فجر اليوم الأحد، ما دفع الملايين للنزول إلى الملاجئ، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، في حين أكد الإسعاف الإسرائيلي وقوع 15 إصابة جراء التدافع، بينما أعلنت مصادر عسكرية اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية.

من جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط صاروخ واحد على الأقل في الرشقة الصاروخية الأخيرة، بينما تحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن سقوط أجزاء من الصواريخ الإيرانية في مدينة القدس، فيما سقط صاروخ على الأقل في محيط مقر وزارة الحرب الإسرائيلية.

وفي السياق أعلنت إسرائيل إخراج كل الطائرات إلى الخارج، وإغلاق المجال الجوي بالكامل أمام الملاحة المدنية.

إيران تتوعد بالمزيد من الضربات

وفي أعقاب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، أعلنت إيران أنها ستشن المزيد من الضربات انتقاماً لمقتله، وعدد من كبار القادة العسكريين في البلاد خلال الضربات الإسرائيلية، والأمريكية التي بدأت صباح أمس السبت.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأحد: إن أعنف عملية هجومية في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية بدأت مستهدفة الأراضي المحتلة، وقواعد القوات الأمريكية، موضحاً أنه استهدف مجمعاً صناعياً عسكرياً وقاعدة جوية في إسرائيل.

وأضاف الحرس الثوري: “لن تسمح القوات المسلحة الإيرانية بتوقف أصوات الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية، وستتخذ خطوة انتقامية مختلفة وقاسية بضربات متتالية ومؤسفة”، في إشارة إلى الاعتداءات التي استهدفت خمس دول خليجية، والأردن.

وكانت بدأت أمس السبت الهجمات، والضربات الأمريكية الإسرائيلية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بينها العاصمة طهران ومدن أخرى، باستخدام صواريخ وذخائر دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم المرشد علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، وردت إيران على الهجوم بضربات صاروخية على إسرائيل، كما اعتدت على خمس دول خليجية والأردن بصواريخ باليستية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، ومصابين من المدنيين.